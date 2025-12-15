En la tarde-noche del jueves, la ciudad de Villaguay fue escenario de la última reunión del año del Consejo de Delegados, un encuentro que reunió a representantes de distintos puntos de la provincia. La jornada estuvo presidida por el director del Distrito III, Matías Martiarena; el vicedirector, Luciano Challio; y el secretario gremial, Alfredo Bel.

Durante la reunión se abordaron diversos temas de actualidad y relevancia para el sector productivo. Uno de los ejes centrales fue la Reforma Laboral, que fue analizada especialmente por productores citrícolas, quienes expusieron la realidad particular de una actividad que requiere, en gran medida, mano de obra temporal, principalmente durante los períodos de zafra.

Otro de los puntos tratados fue la situación actual del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y su rol estratégico en el desarrollo del sector agropecuario. En este marco, se destacó la importancia que la Federación Agraria Argentina otorga a la continuidad y el fortalecimiento del organismo, considerado clave para la investigación, la extensión y el acompañamiento a los productores.

Asimismo, Matías Martiarena, en su carácter de integrante de la mesa directiva de la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Fucofa), brindó un informe detallado sobre las acciones de control y erradicación de la garrapata. Dichas tareas tienen como objetivo principal evitar la propagación del parásito hacia el centro y sur de la provincia de Entre Ríos, así como también hacia provincias vecinas.

Por último, el vicedirector Luciano Challio expuso sobre el trabajo que viene desarrollando el Distrito III en el ámbito del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA), resaltando la importancia de una gestión responsable y sustentable del recurso hídrico.

La reunión permitió cerrar el año con un balance de las acciones realizadas y con la puesta en común de las principales preocupaciones y desafíos que enfrenta el sector de cara al próximo período.