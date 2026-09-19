Un operativo preventivo realizado durante la noche del 18 de septiembre en la zona rural de Raíces Este, departamento Villaguay, terminó con el secuestro preventivo de un fusil calibre .30-06, luego de que la Policía detectara a una persona que realizaba actividades de caza sin las autorizaciones correspondientes.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría General Urquiza, que realizaba tareas de prevención en un camino vecinal cuando observó luces provenientes del interior de un establecimiento rural.

Detectaron a una persona realizando tareas de caza

Ante esta situación, los efectivos ingresaron al establecimiento e identificaron a una persona que se encontraba realizando actividades de caza.

Según informó la Jefatura Departamental Villaguay, el hombre portaba un fusil calibre .30-06 equipado con mira y visor nocturno.

Por tratarse de una situación vinculada con la actividad cinegética, se dio intervención a la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales – Brigada Villaguay para verificar la documentación presentada.

No contaba con las autorizaciones correspondientes

Tras analizar la documentación, el personal especializado constató que existía una infracción vinculada con la falta de autorización para desarrollar la actividad de caza y la ausencia del permiso correspondiente por parte del propietario del establecimiento rural.

Ante esta situación, se labró el acta de infracción a la Ley Provincial de Caza.

Además, se dispuso el secuestro preventivo del fusil calibre .30-06, quedando las actuaciones a disposición de la autoridad competente.

Intervino personal de distintas dependencias

El procedimiento contó con la participación conjunta de efectivos de la Comisaría General Urquiza, Subcomisaría Estación Raíces y Brigada de Abigeato Villaguay.

Desde la fuerza señalaron que este tipo de controles forman parte de las tareas preventivas que se realizan en caminos y establecimientos rurales del departamento Villaguay. La actuación permitió detectar una actividad que, según la información oficial, se desarrollaba sin las autorizaciones exigidas por la normativa provincial y derivó en la intervención de la autoridad competente.