Villaguay, se prepara para elegir a la nueva Representante Provincial de los Estudiantes Secundarios este sábado 1 de noviembre, en el marco de la 56ª edición de la tradicional fiesta juvenil. Diecisiete postulantes fueron presentadas el jueves y participarán de un coloquio y la gala central en el Club Salud Pública.



La ciudad de Villaguay, se alista para vivir la jornada central de la LVI (56) Fiesta Provincial del Estudiante Secundario. Este clásico entrerriano, que celebra la juventud y el compañerismo, tendrá su momento cúlmine este sábado 1 de noviembre con la elección de la nueva representante provincial.



Diecisiete jóvenes postulantes fueron presentadas oficialmente el pasado jueves por la tarde en el Gran Hotel Villaguay. Durante el encuentro, las estudiantes dialogaron con los medios locales y expresaron su entusiasmo por representar a sus respectivas comunidades educativas. Posteriormente, participaron de una sesión fotográfica en la plaza central y frente al edificio municipal, llenando de color el casco urbano antes de una caravana.



La organización de esta edición recae en la comisión de alumnos de 6º año Elecomm de la Escuela Técnica N°1 “Conrado Etchebarne”, quienes cuentan con el apoyo de autoridades municipales. Entre los presentes en la jornada del jueves, se destacaron Judith Kohon, vicepresidenta segunda del Honorable Concejo Deliberante, y el concejal Carlos Lazzarini. Los organizadores resaltaron la importancia del evento para los estudiantes de toda la provincia.



La agenda de la fiesta continuará este sábado 1 de noviembre con una intensa programación. Por la mañana, las diecisiete candidatas se someterán a un coloquio evaluativo frente al jurado. La cita central será a las 19:30 horas en el Club Salud Pública, donde tendrá lugar la elección de la Representante Provincial, seguida de una peña popular que se extenderá hasta la madrugada.



El jurado encargado de la selección está compuesto por destacadas figuras del ámbito del diseño, la imagen y el turismo: Rafael Huerta, Silvina Acevedo, Evelina Kindernache, Mónica Paz y Lorena Burgard. La comisión organizadora agradeció el apoyo de los medios de comunicación local, las casas comerciales que brindaron su apoyo con materiales y premios, los profesores asesores Mónica Moreira y Adrián Larrondo, y las familias que acompañaron todo el proceso.



Villaguay vibra con la expectativa de esta nueva noche de celebración estudiantil. Entre nervios, risas y sueños compartidos, las diecisiete postulantes aguardan el momento de conocer a la joven que llevará con orgullo la representación de los estudiantes secundarios de toda la provincia.