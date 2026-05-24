Desde la Jefatura Departamental Villaguay se informó que este domingo al mediodía personal de la Sección Motorizada intervino tras un llamado telefónico recibido en la línea de emergencias 101, que alertaba sobre la presencia de un hombre aparentemente descompensado dentro de una camioneta estacionada en inmediaciones de la rotonda de calles S. Retamar y Vélez Sarsfield.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales intentaron asistir e identificar al conductor del rodado. Sin embargo, en ese momento el hombre encendió repentinamente la camioneta y comenzó a realizar maniobras peligrosas de avance y retroceso, embistiendo a uno de los uniformados y poniendo en riesgo la integridad física del personal interviniente.

Tras el ataque, el conductor emprendió la fuga a alta velocidad por distintas arterias de la ciudad, generando una situación de extremo riesgo tanto para la seguridad vial como para terceros.

De acuerdo a lo informado oficialmente, el rápido accionar del personal policial, junto con el operativo preventivo desplegado mediante móviles y motovehículos, permitió interceptar el vehículo en inmediaciones de calles Paraná y Montenegro. Allí, el conductor descendió de la camioneta y fue reducido de manera inmediata por los uniformados, quedando posteriormente aprehendido.

Se trata de un ciudadano de 38 años, quien quedó supeditado a la causa por disposición de la Fiscalía interviniente. En ese marco, se iniciaron actuaciones por los supuestos delitos de atentado y resistencia a la autoridad, daños en bienes del Estado, lesiones y conducción temeraria.

Asimismo, se procedió al secuestro formal de una camioneta Toyota Hilux, que quedó bajo resguardo judicial para el avance de la investigación.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y Judiciales, que llevó adelante las diligencias de rigor y las pericias correspondientes para esclarecer los hechos.

Por otra parte, el funcionario policial que resultó lesionado durante el episodio fue trasladado para recibir atención médica, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve.