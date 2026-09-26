Personal de la División Drogas Peligrosas Villaguay, con apoyo del Grupo Especial, realizó durante la madrugada de este sábado 26 de septiembre un allanamiento en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se concretó alrededor de las 00:10 en una vivienda ubicada en Boulevard Saldaña Retamar Oeste, entre Federación y Gualeguay, en Barrio San Judas. El operativo finalizó aproximadamente a las 3:30.

La investigación se había desarrollado durante más de un mes y, según informó la Policía, permitió reunir elementos que vinculaban al domicilio con una presunta actividad de venta de drogas bajo las modalidades de comercialización en el propio inmueble y mediante entregas a domicilio.

Secuestraron cocaína y marihuana

Con intervención de la Fiscalía a cargo de Virginia Dropsi y las correspondientes órdenes judiciales, los efectivos allanaron y registraron el inmueble.

Durante el procedimiento secuestraron envoltorios con clorhidrato de cocaína, que se encontraban fraccionados en dosis individuales, además de marihuana.

También fueron incautados teléfonos celulares, dinero en efectivo, recortes de nylon de distintos colores y tamaños y otros elementos de interés para la causa.

Entre los elementos secuestrados había un cuchillo con restos de clorhidrato de cocaína. Además, se encontraron bolsas de consorcio con faltantes de material en formas circulares, que, junto con los recortes de nylon, fueron incorporados a la investigación por su presunta relación con el acondicionamiento de los envoltorios.

Intentó escapar durante el operativo

En el procedimiento también se secuestró una bicicleta rodado 29, que estaría vinculada, según la investigación, con la modalidad de entrega a domicilio.

Durante el allanamiento, uno de los hombres investigados intentó escapar al advertir la presencia policial. Los efectivos lo alcanzaron y redujeron a pocos metros del inmueble.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, dos hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación continúa

La vivienda allanada se encuentra en un sector próximo al Club Atlético Deportivo, la Escuela N° 3 Francisco Podestá y el Centro de Salud Dr. Carlos Silva.

Según informó la Policía, el procedimiento permitió secuestrar sustancias y elementos que quedaron incorporados a la causa judicial.

La investigación continúa bajo las directivas de la Fiscalía interviniente para determinar las circunstancias y responsabilidades vinculadas al hecho.