La Municipalidad de Villaguay adjudicó la compra de una planta asfáltica que será instalada en el Parque Industrial de la ciudad, una inversión que apunta a mejorar la capacidad operativa del municipio para ejecutar obras de pavimentación, bacheo y mantenimiento de calles.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto N.º 2325/2026, firmado este martes por el intendente Adrián Fuertes, tras el proceso correspondiente a la Licitación Pública N.º 03/2026.

La adjudicación recayó en la empresa LUCAAL S.R.L., que proveerá una planta asfáltica modelo VORTEX 500 M. La propuesta fue seleccionada luego de la evaluación técnica, económica y financiera realizada por las áreas competentes del municipio.

La inversión total asciende a 565.900 dólares y contempla un esquema de financiamiento que permitirá realizar pagos escalonados a lo largo de cinco meses sin costos financieros adicionales.

Una herramienta para ampliar la capacidad de obra

Durante el acto de adjudicación, el intendente Adrián Fuertes destacó la importancia estratégica de la incorporación de equipamiento propio para el desarrollo de infraestructura vial.

“La incorporación de una planta asfáltica propia es una inversión histórica para nuestra ciudad”, afirmó el jefe comunal, al señalar que permitirá dar respuestas más rápidas y eficientes a las demandas vinculadas al estado de las calles.

Desde el municipio remarcaron que contar con una planta propia permitirá reducir costos operativos, optimizar recursos y ganar autonomía para la ejecución de obras públicas, sin depender exclusivamente de proveedores externos.

Instalación en el Parque Industrial

La nueva planta será emplazada en el Parque Industrial de Villaguay y se convertirá en una de las inversiones en bienes de capital más importantes realizadas por la administración municipal en los últimos años.

Según se informó, el equipamiento permitirá incrementar la producción de material asfáltico destinado a obras urbanas y fortalecer la capacidad de respuesta ante las necesidades de mantenimiento vial.

La adquisición forma parte de una estrategia orientada a mejorar la infraestructura urbana y consolidar herramientas que permitan sostener un programa permanente de obras públicas en la ciudad.