Villa Fontana- La fiesta patronal en honor a Santa Rosa de Lima se llevará a cabo el domingo 1º de septiembre con un almuerzo y baile. Las tarjetas tienen un costo de $500 para mayores y $250 para menores. Llevar cubiertos completos. Habrá sorteos y actuará Maravillas Alemanas.

Novena

Previamente se realizará, como siempre, la novena, que incluirá el rezo del Rosario desde el 21 y hasta el 29 de agosto a las 18.30 y la celebración de misas a las 19.00. Del 21 al 23 se anuncia la Misión Villa Fontana-Tezanos Pinto, a través de jóvenes de la Parroquia San Francisco de Borja.

El viernes 23 se rezará el Rosario, a las 17.00 habrá misa y a las 17.30 una misión con fogón criollo.

El jueves 29 de agosto se rezará el Rosario, a las 18.30 habrá misa, a las 19.00 una vigilia y adoración al Santísimo hasta la medianoche, donde se anuncia un repique de campanas recibiendo el día patronal.

El 30 de agosto, Santa Rosa de Lima, se celebrará una misa a las 19.00 y luego habrá una procesión con la imagen por las calles, llevando antorchas, con un posterior festejo a la canasta.