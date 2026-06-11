Crespo- Llega a su fin hoy la novena de preparación a la Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario, que se conmemora mañana 7 de octubre, jornada no laborable en nuestra ciudad. Monseñor Puiggari presidirá la misa en honor a la virgen.

El rezo diario tuvo como tema central este año «A ejemplo de la Virgen María aprendamos a ser verdaderos discípulos de Jesús”, inspirado en que la Iglesia recuerda los 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima, en Portugal, ocurridas entre mayo y octubre de 1917, llamando al mundo y a la Iglesia a la conversión, a la oración y a la penitencia, para pedir la paz para el mundo.

Vigilia

En vísperas de la Fiesta Patronal, hoy habrá un programa extra especial, con una Vigilia a partir de las 22:30 con el acompañamiento musical del Dúo Mallo D’Agostino, que luego continuará con un concierto de temas religiosos hasta la hora cero, para cantar el feliz cumpleaños a la Virgen, con su propuesta de “Doce cuerdas para el alma”.

Este dúo musical ha realizado numerosas presentaciones y conciertos en guitarra en nuestro país y en el exterior. En Roma actuó en el Colegio Sacerdotal Argentino, lugar en donde residió el Padre Rubén por cuatro años durante sus estudios de especialización en Derecho Canónico. Estos artistas, además, fueron galardonados con el premio Santa Clara de Asís entre otras distinciones nacionales e internacionales.

Fiesta Patronal

Mañana, 7 de octubre, Día de la Patrona, se oficiará una misa a las 8:00 y otra a las 10:00 presidida por el Arzobispo Mons. Juan Alberto Puiggari. A las 11,00 tendrá lugar una solemne procesión con la imagen de la Patrona por las calles de la ciudad.

A mediodía se servirá el tradicional almuerzo familiar en el salón parroquial y en esta ocasión se presentarán a la comunidad las mejoras y arreglos encarados en este espacio, por la Comisión Administradora. La tarde continuará con animación musical y sorteos.