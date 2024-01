Se diagnostica antes, los tratamientos han evolucionado, los efectos secundarios son menores y hay más posibilidades de supervivencia. El cáncer de mama ya no es una sentencia de muerte pero sigue siendo una dura prueba, y nadie mejor para mirar el futuro con esperanza que Eugenia Pastre, una mujer que lo ha superado.

En Hans Bar&Restó nos encontramos una mañana de febrero, donde el verano comenzaba a mostrar que estábamos cerca del cambio de temporada. Allí dedicamos un tiempo a dialogar sobre la enfermedad, la vida, la familia y los desafíos.

Debo confesar que nos tomamos un tiempo presentar esta nota, ya que luego de haber dialogado con Eugenia me tomé un tiempo para repasar sus palabras unas cuantas veces, y esas escuchas me permitieron comprender mejor que es normal sentir cierto grado de depresión, ansiedad y miedo, mucho miedo, cuando el cáncer es parte de tu vida. Pero también comprendí que no todas las mujeres lo viven de la misma manera, ni con la misma intensidad. Además esa pregunta que rondaba en mi cabeza antes del encuentro, ¿qué pasa el día después?, tuvo su contestación no solo en sus palabras que manifestaban lo pasado, lo sentido, pero sobre todo lo aprendido. En definitiva, ese interrogante hallaba contestación en la propia vida de Eugenia.

Al igual que con todo en el resto de su vida, Eugenia se lanzó al tratamiento con la misma dedicación y energía con que siempre afrontó los desafíos: “le dije a mi familia que no podíamos perder el tiempo quejándonos, que había que ponerse manos a la obra y trabajar mucho para derrotar a la enfermedad. Y que para eso necesitaba mucha actitud positiva por parte de todo el mundo”.

En este comienzo de semana te comparto una historia de superación, que espero sea una motivación para los desafíos que hoy estas afrontando, y para los que vendrán.