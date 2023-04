Victoria.- Los diputados nacionales María Eugenia Vidal y Rogelio Frigerio se reunieron junto a dirigentes locales. Compartieron una comida en Borde Río y luego fueron al Hotel Termas Victoria, donde atendieron al conjunto de la prensa local, para luego continuar su periplo.

Durante la rueda de prensa, Frigerio y Vidal apelaron a sus conocidas declaraciones de campaña electoral para reafirmar la correspondencia con sus bases electorales.

Respecto de su posible precandidatura a la presidencia de la Nación, o quizás con impulso para posicionarse en precandidatura a vicepresidente, Vidal tampoco le dio un título al periodismo ni era esperado en estas tierras. Todo aspirante a una precandidatura nacional hace sus anuncios en la gran ciudad. Aquí dijo: “Yo me puse una fecha a mí misma para decidir, que es fines de abril. Para entonces tomaré una decisión, mientras tanto sigo acumulando kilómetros. Llevo más de 60 mil, recorrí toda la Argentina. Estar acá en Victoria es una muestra de eso. Venimos de Nogoyá, estuvimos en Crespo a la mañana. No sólo hay que ir a las capitales sino también a las ciudades pequeñas y medianas. Hay que entender en cada lugar qué es lo que falta para crecer y para generar trabajo, que es el principal objetivo que tenemos que tener”.

En este orden, y concordante con su menú de respuestas en Crespo y Nogoyá, continuó: “Hoy lamentablemente no estamos en el gobierno para hacer, pero desde el Congreso empujamos proyectos que mejoran la vida de los argentinos”. También habló sobre la importancia de escuchar. “Siento que la política muchas veces está en otro canal, en otra realidad: no está viviendo la inflación, la pobreza, la inseguridad que viven millones de argentinos y que necesitan no sólo ser escuchados, también que su realidad cambie. Tenemos que hacer algo hoy, ya, sin esperar más”.

Consultada por la prensa, Vidal también se refirió a la seguridad en Entre Ríos. “Es impensable creer que el narcotráfico se encapsule en un solo lugar. De hecho, la última vez que fui a Santa Fe, en Venado Tuerto y en Villa Gobernador Gálvez, que son ciudades muy cercanas a Rosario, ya están teniendo problemas serios de seguridad. Entonces es importante que, como Rogelio lo está haciendo, haya un plan de seguridad muy serio para la provincia”, señaló. Por su parte, Frigerio dijo que los problemas de la provincia se repiten “en cada rincón” que visitan.

En este sentido, enumeró: “La falta de trabajo; la dificultad para llegar ya no a fin de mes sino a la primera quincena; los problemas vinculados con la mala calidad de nuestra educación, de la salud; el avance del narcotráfico, de la droga que toma de rehenes a nuestros hijos; lo resumiría diciendo algo que me dicen los padres y las madres de los hogares que visito: «Hagan algo para que nuestros hijos no se vayan», porque todo esto que estamos viviendo genera en los jóvenes ese incentivo para migrar ya que no sienten que acá tenemos una provincia que los contenga, que les dé un futuro. En eso hay que trabajar, en darle un futuro a la juventud, porque si nos ponemos eso como horizonte vamos a arreglar el problema de la falta de empleo, de infraestructura, vamos a arreglar la calidad de nuestra educación, de nuestra salud y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, con coraje, para darle la pelea a los narcos. Pero para hacer todo esto hay que tener vocación de cambiar la realidad”.

En la breve conferencia de prensa los visitantes no dieron mayores precisiones en cuanto a precandidaturas, que surgirán del armado en el cual Frigerio viene trabajando desde un año atrás en sus recorridas permanentes por la provincia.