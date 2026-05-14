En una distendida entrevista emitida por streaming a través de la web de Paralelo32, el programa La Hora Dorada, conducido por Mariana Rupp, recibió a las licenciadas María Laura de Martín y Ana María Jacobi, creadoras de la consultoría gerontológica “Vida”, un espacio orientado al acompañamiento de adultos mayores, sus familias e instituciones vinculadas al cuidado.

La charla comenzó entre risas y comentarios cotidianos sobre los sonidos molestos y las pequeñas manías de la vida diaria, generando rápidamente un clima cercano y relajado entre las invitadas y la conductora. Sin embargo, el eje central de la entrevista estuvo puesto en un tema profundamente humano: cómo acompañar la vejez desde una mirada integral y empática.

Las profesionales explicaron que “Vida” nació hace apenas un mes, aunque ambas cuentan con una extensa trayectoria en el ámbito gerontológico. María Laura de Martín trabaja desde hace años en PAMI, mientras que Ana María Jacobi se desempeña en el área municipal vinculada a adultos mayores. Desde esa experiencia conjunta decidieron dar un paso más y crear un espacio privado de consultoría para asesorar y contener tanto a familias como a residencias geriátricas y municipios.

“Muchas veces las familias no saben qué hacer cuando un adulto mayor comienza a perder autonomía o aparecen patologías propias de la edad”, explicó Jacobi. “Ahí es donde intervenimos nosotras, acompañando, orientando y ayudando a transitar esas situaciones”.

La propuesta de la consultoría contempla diferentes ejes de trabajo: asesoramiento familiar, capacitación para residencias de larga estadía y acompañamiento a municipios en cuestiones normativas y de formación de personal. Actualmente, las profesionales ya se encuentran desarrollando talleres vinculados al buen trato y al cuidado emocional de quienes trabajan en hogares geriátricos.

Durante la entrevista, ambas remarcaron la importancia de la empatía y del componente humano en el cuidado de las personas mayores. “Uno puede tener toda la formación técnica, pero si no puede comprender lo que siente ese adulto mayor, se vuelve muy difícil brindar un cuidado real”, señalaron.

Otro de los puntos destacados fue el desgaste emocional que atraviesan tanto las familias como los cuidadores. En ese sentido, hicieron hincapié en la necesidad de cuidar también a quienes cuidan. “Hoy vivimos en una vorágine donde el trabajo nunca termina. Hay que aprender a desconectar para preservar la salud mental”, reflexionó Jacobi.

La entrevista también dejó espacio para una profunda reflexión sobre el tiempo de calidad con los adultos mayores. Ante la “pregunta dorada” del programa —qué necesitan realmente las personas mayores más allá del cuidado—, las invitadas coincidieron en que lo fundamental es la escucha y la presencia.

“Los adultos mayores necesitan que los miren, que los entiendan, que compartan tiempo con ellos. Un mate, una charla, una caminata. Tiempo de calidad”, expresó Ana María Jacobi, destacando que muchas veces lo más valioso no es lo material sino la compañía genuina.

Finalmente, las licenciadas recordaron que pueden ser contactadas a través de Instagram como “vida_consultoriagerontologica” y también mediante las páginas de Paralelo32, donde comparten información sobre sus servicios y actividades.

La entrevista dejó en evidencia la creciente necesidad de espacios de acompañamiento gerontológico y la importancia de construir una sociedad más consciente y sensible frente al envejecimiento y al cuidado de quienes transitan esa etapa de la vida.