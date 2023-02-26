Victoria.- El salón de Bellas Artes del Museo provincial Dr. Pedro Martínez (Paraná) celebra 59 años de su creación y dentro de la grilla anual de invitados entrerrianos a exponer figuran varios victorienses, algunos de ellos premiados, otros por menciones especiales.

Paralelo 32 pudo dialogar con 4 de ellos, Ramiro Salinas, Luis María ‘Lichi’ Andrade; Gabriel Calabresse (Mención) y Carina Balcaldi, quien le puso palabras a la pintura de Alonso Villanova. También pudimos saber de la participación de Juan José Firpo (Yaya) y Susana Zapata, que intervino en cerámica escultórica, ambos también obtuvieron galardones.

Al respecto Andrade (actual director de Cultura Municipal) añadió: “Es el salón más importante de Artes de toda la provincia”.

Andrade envió dos obras de tamaño grande, “una de ellas fue seleccionada, sobre tinta china y caña sobre tela. Cabe mencionar que son instancias muy exigentes; en términos futbolísticos sería como jugar en Primera a nivel provincial de la plástica. Es más, por el hecho que te acepten la obra ya es un premio”.

Ramiro Salinas— que también tiene una de las obras exhibidas en tamaño grande, que presumiblemente recupera a un Charly García junto a un piano con un vaso en la mano— precisó además que el término ‘salón’ en pintura habla de una competencia en dibujo, pintura, grabado, escultura, cerámica y arte textil. “Los artistas de toda la provincia, postulan obras y un jurado selecciona virtualmente las propuestas enviadas a través de correo electrónico. Tras esa preselección, se deben enviar las obras para el concurso presencial donde se decide un ganador en cada categoría de las descriptas”.

Agregó que en la apertura del salón se exhiben no solamente las obras ganadoras sino todas las seleccionadas, permaneciendo todo el verano en exposición. Así, el salón se inauguró el 3 de enero con 122 obras, de 107 artistas, y permanece todo el verano hasta el 12 de marzo donde se levanta. “Vendría a representar un mapa de todo el arte visual de la provincia, en qué andan estos artistas y sus creaciones, por dónde pasa la estética, la preocupación, los temas, composiciones, quizás por ello es la muestra más importante de la agenda del museo”

Calabrese por su parte comentó a este periódico que su obra ‘El galpón del tren transformado en vestuario’, y corresponde a la serie Antes del Corso. “De 91 obras enviadas, solamente entraron 27, si bien la mía fue incluida dentro de las últimas, no obtuvo premiación”. Esta obra ya se conoció en Victoria en agosto de 2022, en oportunidad de ser exhibida en el hall del Cine Teatro Victoria, donde Calabrese hizo un mix con la presentación de otra de sus pasiones, la escritura desde su ‘Viaje a la Cuarta Dimensión’.

Por último, y no menos representativa de nuestro talento en las Siete Colinas, pudimos hablar con Carina Balcaldi, quien recordó aquella nota que le hicimos sobre su escrito Yo Multicolor, “que fue premiada en el Museo con antelación, y cuyo realización por parte de Alonso Villanova viene acompañada de un texto de mi autoría, y está expuesta en la parte de pintura”.