Victoria.- Se avanza en la organización de la Fiesta del Sábalo, programada para los días 22, 23 y 24 de noviembre. En este sentido, Nicolás Godoy, titular del área de Turismo, informó que, junto al Ente Mixto, se encuentran trabajando en la elaboración del cronograma de actividades.

Frente a otras fiestas populares que se bajan y en el marco de una situación complicada, el mencionado organismo, que implica la conjunción de voluntades entre el privado y el Estado, han hecho posible que esto se materialice.

Entrevistado por Paralelo32 Godoy comentó que el año próximo –por tener continuidad– será oficialmente reconocida como una fiesta provincial.

El evento se desarrollará en la Playa Alta, el ingreso será gratuito, contará con un sector gastronómico donde los visitantes podrán degustar una variedad de platos de pescado y también estarán los emprendedores con la oferta de productos artesanales.

En cuanto a los números artísticos, el 22 actuaran Los del Gualeyan, Los Parroquianos, Contracara, Sangre Chamamecera y Los Charros (aún no confirmado).

El domingo habrá un encuentro de payadores, y la presencia de: Francisco Cuesta, Los del Cerro, Picaflor Bailantero y los Palmae (conformado por hijos de los músicos de Los Palmeras)

El lunes (feriado) seguirá la fiesta, también participará Victoria a la Carta, organizando una masterchas con cocineros que enseñarán a elaborar platos típicos de pescado, además se llevará a cabo un concurso de asadores de sábalo y de elaboración de empanadas.