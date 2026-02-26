La presidente municipal de la ciudad de Victoria, Isa Castagnino, mantuvo un encuentro institucional con la decana de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, Mg. Sandra Marcela Arito, con el objetivo de proyectar acciones conjuntas de formación para el año 2026.

La reunión se centró en el diseño de propuestas formativas destinadas tanto a empleados municipales como a la comunidad en general, con la finalidad de fortalecer capacidades y promover el desarrollo local.

Durante el encuentro se dialogó sobre la implementación de capacitaciones y cursos orientados a optimizar el desempeño del personal municipal en distintas áreas de gestión. Asimismo, se abordó la posibilidad de generar instancias abiertas que fomenten la inclusión, la participación ciudadana y el desarrollo social en la ciudad.

Convenio específico de experiencia formativa

En el marco de esta agenda de trabajo conjunto, la intendente firmó un Convenio Específico de Experiencia Formativa con la Facultad de Trabajo Social de la UNER. El acuerdo permitirá que estudiantes regulares de la Tecnicatura Universitaria en Gestión e Innovación Pública se incorporen a instancias y actividades vinculadas al diseño, desarrollo y evaluación de proyectos, programas o políticas públicas en el ámbito de la Municipalidad de Victoria.

La iniciativa apunta a fortalecer el vínculo entre la formación académica y la gestión pública, brindando a los estudiantes experiencias prácticas en territorio y, al mismo tiempo, aportando herramientas técnicas a la administración local.

Castagnino destacó la importancia de sostener la articulación con el ámbito universitario para potenciar políticas públicas basadas en el conocimiento y la formación continua. Por su parte, desde la Facultad manifestaron su compromiso de continuar acompañando al municipio con herramientas académicas y profesionales que contribuyan al crecimiento institucional y comunitario.

El encuentro marca un paso más en la consolidación del trabajo conjunto entre el gobierno local y la universidad pública, con la mirada puesta en el fortalecimiento del desarrollo social y la innovación en la gestión estatal.