Según el parte oficial, una joven que se desplazaba en un motocicleta intentó evadir el control al advertir la presencia policial. En el marco de esa maniobra, terminó impactando contra una funcionaria perteneciente a la Sección 911 y Video Vigilancia, tras lo cual se dio a la fuga.

Ante la situación, personal policial motorizado inició un seguimiento controlado que se extendió por más de 15 cuadras, logrando interceptar a la conductora en la intersección de calles San Martín y Laprida. En el procedimiento también intervino personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, quienes colaboraron en la aprehensión.

La situación fue puesta en conocimiento de la Unidad Fiscal en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes. La joven, de 15 años, fue trasladada a la dependencia policial para luego ser entregada a sus progenitores, previo examen médico.

En tanto, el motovehículo fue retenido y se labraron las actas correspondientes. La funcionaria policial que resultó embestida fue derivada al hospital local, donde se le diagnosticaron lesiones de carácter leve, específicamente un traumatismo en una de sus manos.