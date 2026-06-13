Según informó la Jefatura Departamental Victoria, el hecho se registró alrededor de las 6:50 de este sábado 13 de junio, a la altura del kilómetro 116. Hasta el lugar acudió personal de la Comisaría Quinto Cuartel tras ser alertado sobre la colisión.

Por causas que se investigan, una combi Mercedes Benz Sprinter que se dirigía hacia la ciudad de Paraná colisionó con su parte frontal contra dos caballos que se encontraban sobre la cinta asfáltica. El vehículo era conducido por un hombre de 48 años, domiciliado en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, y transportaba a 19 pasajeros.

Como consecuencia del impacto, cinco ocupantes fueron trasladados al hospital local para su atención. Tras ser examinados por el médico de guardia, se determinó que presentaban lesiones de carácter leve.

En el marco de las actuaciones, los efectivos lograron localizar al propietario de los animales involucrados en el siniestro. Se trata de un hombre mayor de edad domiciliado en el Primer Cuartel de la ciudad de Victoria, quien se hizo presente en el lugar.

La Unidad Fiscal en turno tomó intervención en el caso y dispuso las actuaciones correspondientes. También trabajaron en la escena personal de Policía Científica, la Brigada de Delitos Rurales y un veterinario policial, con el objetivo de determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades que pudieran corresponder.