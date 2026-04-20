El siniestro se registró alrededor de las 2:00 en calle Pedro Radio, en la zona de la Costanera, cuando dos motocicletas colisionaron tras ser impactadas por una rama que se desprendió de un árbol.

Cómo ocurrió el hecho

De acuerdo al parte oficial, los vehículos involucrados fueron una motocicleta Honda modelo CB 190, conducida por un joven de 26 años que iba acompañado por una mujer de 19, y otra Honda modelo BIZ 110, manejada por un hombre de 36 años.

Por causas que aún se investigan, ambos rodados fueron alcanzados por una rama que cayó repentinamente, lo que provocó el impacto y la posterior pérdida de control.

Heridos y traslado

Como consecuencia del accidente, el conductor de 26 años sufrió lesiones de carácter grave, entre ellas una fractura expuesta en una pierna y un brazo, además de traumatismo de cráneo. En primera instancia fue trasladado al hospital local y, debido a la complejidad de su cuadro, derivado posteriormente a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Rosario.

En tanto, su acompañante y el otro conductor involucrado presentaron lesiones leves.

Investigación en curso

El hecho fue puesto en conocimiento del fiscal en turno, quien dispuso la realización de las actuaciones correspondientes. En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, que tendrá a su cargo determinar las causas y la mecánica del siniestro.

Según se indicó oficialmente, ninguno de los conductores llevaba casco protector al momento del accidente, un factor que podría haber agravado las consecuencias del impacto.

El episodio vuelve a poner en foco la importancia de las medidas de seguridad vial, incluso en situaciones imprevistas como la caída de objetos en la vía pública.