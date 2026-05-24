Según se detalló oficialmente, el hecho se registró alrededor de las 08:20 horas, cuando por causas que aún son materia de investigación, un camión Mercedes Benz que circulaba en sentido Rosario-Nogoyá fue impactado en uno de sus laterales por un automóvil Volkswagen Gol Trend que transitaba en sentido contrario.

El transporte de carga era conducido por un ciudadano de 55 años de edad, mientras que el automóvil era guiado por un joven de 23 años.

Como consecuencia de la colisión, el conductor del Volkswagen Gol Trend debió ser asistido y trasladado en ambulancia hacia el hospital local, donde fue examinado por personal médico. Posteriormente, se confirmó que presentaba lesiones de carácter leve.

Tras el siniestro, se puso en conocimiento de lo ocurrido al fiscal en turno, quien dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar en la investigación y determinar las circunstancias en que se produjo el impacto.

En el lugar trabajó personal de Comisaría Suburbios, junto a efectivos de la División Policía Científica y un perito mecánico, quienes llevaron adelante las tareas periciales y relevamientos necesarios para esclarecer la mecánica del accidente.