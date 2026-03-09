El hecho ocurrió alrededor de las 06:00 horas en calle M. O. Basualdo, entre 9 de Julio y España. Según se indicó, un automóvil Renault Megane que era conducido por un joven de 21 años circulaba por Basualdo cuando, por motivos que se tratan de establecer, impactó contra un automóvil Toyota que se encontraba estacionado y sin ocupantes.

Tras la primera colisión, el vehículo continuó su marcha y terminó chocando contra una columna del alumbrado público, donde finalmente se detuvo.

Como consecuencia del siniestro, el conductor del Renault Megane sufrió lesiones de carácter leve. En el lugar se le practicó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, según precisaron desde la fuerza policial.

En el lugar del hecho trabajó personal de la División Policía Científica, en el área de Accidentología Vial, además de mecánico policial y efectivos del 911 y del sistema de Video Vigilancia.

La situación fue puesta en conocimiento del Fiscal en turno, mientras que se realizaron las actuaciones y actas correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.