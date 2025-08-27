Desde la Jefatura Departamental Victoria se informó que en la tarde de este lunes, alrededor de las 18:30, personal policial de la Comisaría Quinto Cuartel intervino en un hecho ocurrido en el Barrio 11 Viviendas, donde un hombre de 55 años resultó herido con un arma blanca.

La víctima presentaba un corte en la pierna derecha y fue trasladada de inmediato al hospital local, donde los médicos le diagnosticaron lesiones de carácter leve.

Detención del agresor

Ante la urgencia del caso, efectivos policiales realizaron la aprehensión del agresor en la vía pública. Se trata de un hombre de 27 años, quien quedó detenido por disposición de la Unidad Fiscal en turno y fue alojado en la Alcaldía de Jefatura.

Investigación en curso

En el lugar trabajaron agentes de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, personal de la División Policía Científica y el médico de turno, quienes realizaron las pericias correspondientes para avanzar en la causa.