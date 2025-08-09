La Jefatura Departamental Victoria informó que este mediodía, a las 12:45, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 53 de la Ruta Provincial N° 174, sobre el viaducto que une la región con el sur de Entre Ríos.

En el lugar, personal policial constató que un camión Scania R340, con acoplado, se encontraba volcado sobre la banquina sur. El vehículo era conducido por un hombre de 50 años, domiciliado en Villaguay, quien circulaba en sentido hacia Victoria.

Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control de la unidad, provocando que el acoplado se desenganchara y terminara dentro de un campo lindero.

El camionero fue asistido en el lugar por personal de salud y trasladado al Hospital Fermín Salaberry, donde se le diagnosticó un corte en el rostro y politraumatismos. Tras realizarle estudios radiográficos, quedó en observación médica.