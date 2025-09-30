Según se indicó a Paralelo 32, por causas que aún se tratan de establecer, un automóvil Peugeot 307 que circulaba en dirección Rosario–Victoria perdió el control y dio varios vuelcos, quedando finalmente sobre el cerco perimetral del viaducto.

El vehículo era conducido por un hombre mayor de edad, oriundo de la localidad bonaerense de Chivilcoy, quien viajaba acompañado de sus hijos.

Al lugar acudió una ambulancia de Victoria para asistir a uno de los ocupantes, que presentaba golpes producto del vuelco. De acuerdo al parte oficial, las lesiones fueron de carácter leve.

En el operativo intervino personal del Puesto de Control Vial Victoria y Gendarmería Nacional, quienes trabajaron en la asistencia y el relevamiento de las circunstancias del hecho.