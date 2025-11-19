La Jefatura Departamental de Victoria informó que durante la mañana y el mediodía de este miércoles 19 de noviembre se llevaron adelante diversos procedimientos policiales ordenados por la Fiscalía de Victoria y el Juzgado de Garantías, en el marco de la investigación por un violento asalto ocurrido durante la madrugada en un drugstore ubicado en Boulevard Eva Perón y Corrientes.

Según detalló la fuerza, la intervención inmediata del personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal permitió avanzar rápidamente en la identificación de los sospechosos. A partir del análisis de cámaras de seguridad y otras filmaciones, los investigadores lograron reconocer a tres personas vinculadas al hecho, pese a que los implicados habían ocultado parcialmente sus rostros para evitar ser identificados.

De acuerdo con el informe policial, la identificación se logró gracias al cruce de imágenes, testimonios, características físicas y el modus operandi empleado durante el ataque.

Tres detenidos y elementos secuestrados

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos dos hombres de 28 y 25 años, además de un menor de 16, quienes quedaron a disposición de la fiscalía de turno. Durante los operativos también se secuestraron prendas de vestir presuntamente utilizadas en el asalto, cajetillas de cigarrillos y un arma blanca, que habría sido empleada para intimidar a las víctimas.