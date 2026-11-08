Un hombre de 29 años fue detenido durante la madrugada de este domingo en Diamante, acusado del delito de desobediencia judicial, luego de un episodio de violencia de género en el que habría incumplido medidas judiciales vigentes.

Según informó la Jefatura Departamental Diamante, personal del Comando Radioeléctrico realizaba tareas de prevención en distintos barrios de la ciudad cuando identificó al hombre en la intersección de avenida Presidente Alfonsín y cortada Airaldi.

De acuerdo con el reporte policial, minutos antes el individuo habría huido de una vivienda ubicada en calle Chacabuco, donde reside su expareja, a quien presuntamente había agredido. Además, tenía medidas judiciales vigentes vinculadas a una causa por violencia de género.

Quedó a disposición de la Justicia

Tras la intervención policial, el Ministerio Público Fiscal dispuso la detención del hombre, quien fue trasladado a la Alcaidía policial.

El detenido permanece alojado en esa dependencia a disposición de la Justicia, mientras se sustancia la causa por el presunto delito de desobediencia judicial.