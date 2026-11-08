Tres hombres, de 20, 20 y 28 años, fueron aprehendidos durante la madrugada de este domingo en Victoria, luego de protagonizar una pelea en la vía pública y resistirse a la intervención policial.

Según informó la Jefatura Departamental Victoria, el episodio ocurrió alrededor de las 5:40, en la intersección de las calles Piaggio y San Miguel. Personal de la Sección 911 y Video Vigilancia, junto a otra dotación policial, acudió al lugar tras recibir un aviso por un disturbio.

Al llegar, los efectivos encontraron a los tres hombres peleando y agrediéndose físicamente entre sí. Cuando intentaron controlar la situación, los involucrados no acataron las indicaciones policiales y opusieron resistencia al procedimiento.

Daños en un comercio

Durante la intervención, los funcionarios constataron daños en el vidrio del local comercial Ortopedia Piaggio, ubicado en las inmediaciones.

Ante lo ocurrido, los tres hombres fueron aprehendidos y trasladados a la Jefatura Departamental por una supuesta infracción a los artículos 41 y 43 de la Ley Provincial N.º 3815 y sus modificatorias.

Por otra parte, la Policía identificó al propietario del comercio y recibió la denuncia correspondiente por los daños ocasionados. Se dio intervención a las autoridades competentes.