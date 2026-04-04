La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías local y permitió concretar el traslado de un hombre de 42 años, domiciliado en la ciudad de Victoria, quien se encontraba detenido en la localidad de Casilda, provincia de Santa Fe, por requerimiento de la Unidad Fiscal local.

Según se precisó, el individuo había sido detenido la semana pasada por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, a partir de información aportada por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Victoria. Dichos datos surgieron de tareas de campo e investigaciones que permitieron establecer que el imputado se encontraba residiendo en un hotel de esa localidad santafesina.

Una vez localizada la persona, se dio inmediata intervención a las autoridades judiciales competentes, lo que derivó en su detención y posterior traslado a Entre Ríos.

El detenido quedó a disposición de la Justicia interviniente, en el marco de la causa que se investiga en la jurisdicción de Victoria.