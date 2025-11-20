Este jueves 20 de noviembre, personal de la Jefatura Departamental Victoria cumplió con un oficio emitido por el Juzgado de Garantías local y concretó el traslado de un ciudadano de 30 años desde la Alcaidía de Paraná hacia la sede policial de Victoria. El hombre estaba siendo requerido por la Justicia como sospechoso de integrar una organización dedicada al comercio de estupefacientes.

La investigación se originó a partir del allanamiento realizado el pasado 1 de noviembre en la intersección de avenida Congreso y calle Constitución, donde se desarticuló parte de la estructura de la banda. Desde entonces, el implicado permanecía prófugo hasta su localización esta semana.

El detenido había sido ubicado y aprehendido el 18 de noviembre por personal de la Comisaría 2ª de Paraná, mientras se encontraba en un refugio municipal de esa ciudad. Tras su arresto inicial, quedó alojado en la Alcaidía local hasta que este jueves se llevó adelante el traslado dispuesto por la Justicia.