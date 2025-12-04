La Jefatura Departamental Victoria informó que este jueves, luego de un arduo operativo de búsqueda, se logró localizar con vida a un hombre mayor de edad cuya desaparición había sido denunciada mediante un pedido de localización.

El hallazgo se produjo en inmediaciones del Camino de la Costa, en la zona del Quinto Cuartel, donde personal policial desplegó un amplio rastrillaje desde las primeras horas del día.

En el operativo participaron efectivos de la Sección 911, Motorizada, Policía Montada, Comisaría Quinto Cuartel, Suburbios y móviles de las comisarías Pajonal y Laguna del Pescado, además de agentes recientemente egresados que se sumaron a las tareas de búsqueda.

De acuerdo con la información oficial, el hombre fue encontrado con vida, aunque presentaba un cuadro de deshidratación. De inmediato se dio intervención al hospital local, desde donde se dispuso su traslado en ambulancia para recibir la atención correspondiente.

La Fiscalía en turno fue notificada del hallazgo y del procedimiento policial. Las autoridades destacaron la rápida y coordinada acción de todas las áreas intervinientes, que permitió dar con el paradero del hombre en un operativo que movilizó a numerosas unidades y recursos.