Victoria será escenario del primer Encuentro Entrerriano de Bandas y Ensambles, una propuesta que convocará a bandas municipales, instituciones de formación musical y agrupaciones invitadas para compartir una tarde de música y promover el intercambio cultural entre distintas comunidades.

La actividad se desarrollará el lunes 9 de noviembre, a partir de las 16, en La Vieja Estación de Victoria, con acceso libre y gratuito.

Las agrupaciones participantes

Del encuentro formarán parte agrupaciones de diferentes localidades entrerrianas:

Banda Municipal de Música de Hasenkamp.

Banda Municipal del Centenario de Viale.

Banda Municipal de Música de Cerrito.

Banda Municipal de Música Sebastián Ingrao, de Victoria.

Escuela Arte en Música, de Paraná.

Banda Municipal de Bovril.

Banda Municipal de San Benito.

Como invitada especial, participará la Banda Infanto Juvenil Rosa Ziperovich, proveniente de Rosario, Santa Fe.

Un espacio para el intercambio musical

La iniciativa busca visibilizar el trabajo que realizan las agrupaciones musicales de Entre Ríos y generar un espacio de encuentro para personas dedicadas a la música, de distintas edades y trayectorias.

Además, apunta a poner en valor la formación artística, el trabajo de bandas y ensambles y el aporte de estas expresiones culturales a la vida de las comunidades.

La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y los municipios participantes, con el acompañamiento de Salto Grande.

La invitación está abierta a vecinos, vecinas y visitantes para disfrutar de una tarde de música en vivo en La Vieja Estación de Victoria.