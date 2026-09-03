Personal de la Comisaría Suburbios, dependiente de la Jefatura Departamental Victoria, realizó tareas de campo para localizar un vehículo que registraba un pedido de secuestro vigente.

El operativo se desarrolló durante la tarde y, alrededor de las 18:30, los efectivos lograron establecer que el rodado buscado se encontraba en la ciudad.

Se trataba de una Toyota Hilux 4x4, sobre la cual pesaba un pedido de secuestro en el marco de una causa tramitada ante el Juzgado Civil y Comercial de Paraná.

La camioneta quedó a disposición de la Justicia

Ante la situación constatada, los efectivos procedieron al secuestro del vehículo, que posteriormente fue trasladado a la sede de la Jefatura Departamental Victoria.

La Toyota Hilux quedó a disposición de la autoridad judicial requirente, mientras se continúan los trámites correspondientes en el marco de la causa.