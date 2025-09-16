A fines de septiembre cerrará la única cancha de golf de Victoria. El predio, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad, por Ruta Provincial Nº11, había sido impulsado y mantenido durante años por el empresario Carlos Atencio. Tras su fallecimiento, la familia heredera resolvió no continuar con el proyecto y en octubre el lugar dejará de estar disponible.

La decisión impacta de lleno en la comunidad de jugadores locales, unas veinte personas que encontraron allí su única posibilidad de explorar, practicar e inclusor entrenar para competir en este deporte. Varios de ellos lo hacen desde hace más de dos décadas —en un caso, de manera ininterrumpida durante 27 años— y ahora enfrentan la pérdida de una actividad que combinaba ejercicio, contacto con la naturaleza y vida social.

El golf en Victoria fue posible gracias a una apuesta personal: mantener en condiciones una cancha requiere un cuidado especializado del césped, con altos costos de mantenimiento que nunca se compensaron con las cuotas de los socios. Mientras vivió, Atencio sostuvo ese gasto como parte de su pasión por el deporte. Sus herederos, que no lo practican, consideran inviable seguir asumiendo esas erogaciones pudo saber Paralelo 32.

En las últimas semanas se evaluaron alternativas para evitar el cierre, desde un esquema en el que los propios socios afronten un alquiler del predio hasta la búsqueda de inversores externos o el interés de clubes de Rosario, donde la demanda de turnos supera la capacidad. Sin embargo, las condiciones planteadas por la familia y el escaso margen de tiempo complican los intentos de continuidad.

El final del Victoria Golf Club no es solo el cierre de un predio privado. Significa la desaparición de un espacio deportivo y social para quienes han podido practicarlo la ciudad. Lo que se construyó a lo largo de años podría perderse en cuestión de semanas.