Victoria presentó en Paraná la quinta edición de la Fiesta Provincial del Sábalo y Regionales, una propuesta que busca promover la gastronomía, la producción y la identidad ribereña de la ciudad.

La actividad se desarrolló bajo la modalidad showroom y reunió a autoridades provinciales y municipales, junto con representantes del sector turístico local. Durante el encuentro se anticiparon los principales atractivos de la celebración, que tendrá lugar el próximo fin de semana en el predio de la Vieja Estación de Victoria.

Las dos jornadas comenzarán a las 11 y se extenderán hasta la noche. La programación incluirá gastronomía regional, paseo artesanal, emprendedores, bodegas y viñedos entrerrianos, clases magistrales de cocina y espectáculos musicales.

Entre las actividades centrales se encuentra el Concurso de Asadores de Sábalo, que convoca a participantes de distintos puntos de Entre Ríos y de la región.

Gastronomía, turismo y producción regional

El presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, destacó la continuidad de las propuestas turísticas en los destinos ribereños y convocó a los visitantes a participar de la celebración.

"Victoria se viste de fiesta y espera a todo el turismo regional para vivir dos jornadas muy buenas", expresó.

Satto también señaló que la fiesta refleja la actividad turística que Entre Ríos mantiene en torno a sus propuestas náuticas y costeras. Además, sostuvo que la provincia contará con alternativas para la temporada, pese a las contingencias hídricas y climáticas.

Por su parte, la directora de Turismo de Victoria, María Belén Gil, destacó la participación de productores y emprendedores locales y regionales. También puso el foco en el crecimiento de la ruta del vino y la incorporación de bodegas y viñedos a la programación, junto con las propuestas de cocina en vivo y el concurso gastronómico.

Una celebración ligada a la identidad de Victoria

La presidenta de la Asociación de Turismo Victoria (Aturvic), Andrea Pérez Simondini, valoró el trabajo conjunto entre el municipio, el Gobierno provincial y el sector privado.

Asimismo, remarcó el vínculo de la ciudad con el río y la actividad de sus pescadores, una identidad que se expresa en la Fiesta Provincial del Sábalo. También destacó la convocatoria del concurso de asadores y el desarrollo de nuevas propuestas turísticas para recibir visitantes.

La celebración integra el calendario de fiestas populares de Entre Ríos, que durante todo el año genera actividades en distintas localidades y promueve el turismo, las tradiciones y la producción de cada microrregión.