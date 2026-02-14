La tradicional prueba de Carnaval tuvo como ganador en 8km al victoriense Maximo Andino. En damas en la misma distancia, la ganadora fue Viviana González, que siempre aporta su experiencia y humildad a la prueba en la que participa.

En los 4km el ganador fue Juan Stiechr y en damas lo hizo Cinthia Salerno de CABA.

El evento contó con una importante cantidad de público que disfrutó de excelente evento organizado por la municipalidad de Victoria, que con su realización también recordó al iniciador de la carrera allá por mediados de los 90, el recordado Pollo Vieyra.

Hubo premios y regalos para los participantes que disfrutaron con entusiasmo de cada momento de las instancias de llegadas a la meta.

Julio Colazo. Responsable del área de deportes del municipio agradeció a los participantes y colaboradores de la prueba, "estamos felices porque todo se desarrolló como habíamos pensado. Hubo un gran equipo de trabajo que apoyó el evento y los participantes y público en general también tuvieron un enorme gesto con su adhesión a este trabajo acompañado por funcionarios y personal en general de distintas áreas de la municipalidad" indicó.