El hecho ocurrió alrededor de la 1:30, cuando personal médico solicitó apoyo urgente a la Policía. El paciente, que se encontraba internado, sufrió una crisis y logró subir a un tanque de agua de aproximadamente 30 metros de altura, quedando en un tercer descanso de la estructura.

Hasta el lugar llegaron agentes de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, quienes junto a trabajadores del hospital entablaron un diálogo con el joven, convenciéndolo de descender a un piso inferior.

Posteriormente, con apoyo de la División Operaciones y Seguridad Pública, se procedió a la apertura forzada de una puerta interna, lo que permitió el acceso a una escalera para completar el rescate. El joven fue asistido de inmediato y quedó bajo el cuidado de profesionales de Salud Mental del nosocomio.

Las autoridades destacaron la rápida y coordinada intervención de todo el personal, que permitió evitar un desenlace trágico. Según datos oficiales, en lo que va del año en la ciudad de Victoria se han registrado más de 40 intervenciones por crisis o intentos de autoagresión, lo que refleja la creciente demanda de acciones conjuntas entre las fuerzas de seguridad y los equipos de salud.