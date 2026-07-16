La Jefatura Departamental Victoria realizó durante la tarde y la noche del miércoles un operativo especial de prevención denominado "Festejos Seguros", con motivo de las celebraciones por la clasificación de la Selección Argentina de fútbol a una final. El dispositivo se desarrolló principalmente en Plaza San Martín y sectores aledaños, donde se concentraron más de 5.000 personas.

Del operativo participaron más de 35 efectivos policiales, con personal de recorridas a pie, móviles de la Sección 911 y agentes de Inspección Municipal, quienes realizaron tareas de prevención y control durante el desarrollo de los festejos.

De acuerdo con la información oficial, la jornada transcurrió con normalidad y solo se registraron dos intervenciones durante la concentración. Una mujer de 26 años fue aprehendida luego de que, según indicó la Policía, agrediera al personal cuando intentaron impedirle el ingreso al sector de celebración con una botella de vidrio. Además, un joven de 22 años fue detenido por presunta ebriedad y desorden en la vía pública.

Una vez finalizado el operativo, los efectivos intervinieron en otro incidente que derivó en la aprehensión de un hombre de 37 años y de su hijo, de 22. Según la Jefatura Departamental, ambos circulaban en un utilitario mientras consumían bebidas alcohólicas, realizaban maniobras peligrosas y ocasionaban disturbios en la vía pública. El parte policial agrega que durante el procedimiento adoptaron una actitud hostil e increparon al personal interviniente.

Desde la Jefatura Departamental Victoria destacaron el comportamiento de la mayoría de los vecinos que participaron de los festejos y agradecieron la colaboración de la comunidad, al señalar que ello permitió que la celebración se desarrollara en un marco de tranquilidad y con escasos incidentes.