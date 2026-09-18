Un joven de 24 años sufrió lesiones de carácter grave este viernes por la mañana luego de protagonizar un siniestro vial en la intersección de las calles Ángel Balbi y Larrea, en la ciudad de Victoria.

Según informó la Jefatura Departamental Victoria, el hecho ocurrió durante las primeras horas de la jornada y tuvo como protagonistas a una motocicleta Honda XR 150 cc y una camioneta Volkswagen Saveiro.

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, la motocicleta circulaba por calle Larrea, mientras que la camioneta lo hacía por Ángel Balbi. Al llegar a la intersección, y por circunstancias que aún se intentan establecer, ambos vehículos colisionaron.

El motociclista sufrió una fractura

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta debió ser trasladado en ambulancia para recibir atención médica.

Los profesionales de la salud que lo asistieron diagnosticaron lesiones de carácter grave, específicamente una fractura en la pierna izquierda.

La evolución de su estado y las demás circunstancias relacionadas con la atención médica no fueron informadas en el parte policial.

Investigan cómo ocurrió el choque

El hecho fue comunicado a la Fiscalía en turno, desde donde se dispusieron diferentes medidas judiciales respecto de los conductores involucrados.

En paralelo, personal de la División Policía Científica realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro y establecer cómo se produjo la colisión.

La investigación deberá determinar las circunstancias que llevaron al choque entre ambos vehículos y aportar elementos para establecer las eventuales responsabilidades.

Retuvieron la motocicleta

Además, la motocicleta Honda XR 150 cc fue retenida por varias infracciones, según informó la Jefatura Departamental Victoria.

Mientras avanzaban las actuaciones policiales y judiciales, se realizaron las medidas correspondientes sobre los vehículos y las personas involucradas en el siniestro.