Victoria.- El Club de Pescadores local será anfitrión de dos fechas del campeonato entrerriano de pesca de costa. Recibirá delegaciones de Sirio Libanés de Gualeguaychú, Náutico Paraná, Pescadores de Diamante, entre otras.

Según explicó Andrés Risso a Paralelo 32, la programación prevé desarrollar las dos fechas el mismo día, organizando la tercera edición del certamen por la mañana de 9:00 a 12:00 horas; y la cuarta fecha por la tarde, de 14:00 a 17:00.

“De a poco se va retomando la actividad de costa, con la participación de pescadores locales, y también se ha instalado nuestra ciudad como un punto de buen pique dentro del calendario provincial así que estamos muy entusiasmados”, remarcó el integrante de la comisión, y destacó que en 2018 participaron más de un centenar de pescadores, y este año esperan mantener ese número de competidores que aportan movimiento a la ciudad, ya que la mayoría de ellos se hospeda y disfruta de los atractivos de las Siete Colinas.

Fiesta del Amarillo

Mientras tanto, la joven comisión sigue apuntalando la tradicional Fiesta del Amarillo, programada para el sábado 7 y domingo 8 de septiembre, donde prevé entregar más de 200 mil pesos en premios, repartidos en sus torneos de costa y embarcado, y con importantes sorteos de artículos de pesca y camping.