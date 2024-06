En un reciente diálogo con Debate Abierto, la economista Victoria Lambruschini compartió sus opiniones sobre la Ley Bases y sus implicancias en la actual situación económica de Argentina.

Cambio en la reforma laboral

Lambruschini destacó que “lo más relevante de esta Ley Bases tiene que ver con el cambio de la Reforma Laboral, donde hay cosas que son un cambio significativo”. Según la economista, algunos aspectos de la ley podrían ser importantes en el marco de este ajuste severo y podrían llevar a otras decisiones en el futuro. Sin embargo, señaló que, aunque la Ley Bases tiene elementos que impactarán significativamente, es incierto si se verán resultados inmediatos. “Se está tratando de producir un cambio estructural y hay un golpe a muchas conquistas históricas”, indicó.

La crisis de la deuda

La economista también abordó la problemática de la deuda del país, afirmando que “Argentina tiene una montaña de deudas y no tenemos la plata para pagarlas, eso no lo va a solucionar la Ley Bases”. Afirmó que medidas como el blanqueo y bienes personales podrían representar una mejora para el Banco Central, pero que la crisis es tan severa que se necesitará tiempo para ver los efectos.

Falta de defensa sindical

Lambruschini fue crítica con los dirigentes sindicales, diciendo que “hay un problema concreto que la representación máxima de los trabajadores no ha puesto ningún llamado de atención. Acá tenemos un conjunto de dirigentes sindicales que no han defendido a los trabajadores”. Señaló que ha habido conspiraciones políticas para resistir la ley y que la mega crisis está haciendo mucho daño. “La Ley Bases modifica un montón de leyes e intentan hacer un cambio profundo, estructural, pero deja de existir la relación con el empleador y eso no es algo menor”, subrayó.

Crisis y republicanismo

La economista también advirtió sobre la situación crítica que enfrenta el país: “La gente la está pasando muy mal y cuidado porque eso es como prender un fósforo en un campo seco, la situación es mucho más grave”. Además, vinculó el republicanismo de algunos dirigentes con los problemas actuales y la desorientación en la sociedad.

Sacrificio en vano

Lambruschini expresó su escepticismo sobre las perspectivas de mejora: “Mucha gente tiene la esperanza de que este sacrificio va a ser para algo, sin embargo, creo que va a ser en vano, las cosas no van a mejorar”. Afirmó que hay un problema de liderazgos alternativos y falta de propuestas, y que la crisis política es de gran magnitud.

Gobierno de Frigerio

En cuanto al gobierno provincial de Frigerio, Lambruschini opinó que “venía con un discurso de transformación y ha tenido que cambiar la hoja de ruta porque es un gobierno pobre”. Indicó que la aspiración de Frigerio es tener una proyección nacional, pero se encontró con una provincia sin recursos que ha tenido que hacer ajustes. “El gobierno tiene un núcleo duro y por las medidas se va a complicar”, concluyó.