Victoria Lambruschini, docente, economista e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), habló con el portal Debate Abierto sobre la situación económica actual de Argentina, resaltando que el país atraviesa una crisis profunda. En su análisis, volvió a subrayar que "Argentina está ante un punto muy crítico" y lamentó que, a la fecha, "no haya un proyecto de país consensuado".

En su entrevista, Lambruschini explicó que uno de los principales problemas es la acumulación de deuda por parte del Estado Nacional, destinado a financiar proyectos que, en su opinión, benefician a un sector muy concentrado de la sociedad. Esta dinámica, según la economista, es una de las razones por las que "Argentina ha estado estancada".

El impacto de la inflación y las políticas públicas

Lambruschini señaló que la situación es especialmente difícil para los sectores más vulnerables: “El escenario es bastante crítico, sobre todo para los millones de argentinos que viven de un solo sueldo o para quienes ya son jubilados”. Explicó que la inflación, aunque mostró un leve descenso, ha dejado una “inflación residual” que sigue siendo elevada, dificultando su reducción. Criticó además al Gobierno por "muñequear" con las tarifas de los servicios públicos y sostuvo que no hay un rumbo claro en las políticas aplicadas.

La economista también afirmó que las medidas implementadas por el Gobierno desde su asunción han llevado al país a una recesión profunda. Según explicó, “si no se recomponen los ingresos de la población, en un país como Argentina es difícil que se vuelva a crecer”, dado que el consumo es el principal motor de la demanda interna. Por otro lado, señaló que la inversión privada en Argentina tiene un bajo impacto debido a la inestabilidad económica.

El desafío de la deuda pública

El aspecto financiero es uno de los puntos más críticos para Lambruschini, quien considera que el Gobierno se encuentra en una situación compleja en torno a la deuda pública. “Tengo la idea de que el norte del Gobierno y su principal objetivo es no reestructurar la deuda pública, no postergarla, no renegociarla y mucho menos dejar de pagarla de manera unilateral”, afirmó.

A pesar de ello, la economista advirtió que los vencimientos de deuda son "impagables" y que la única solución a corto plazo sería reducir el Riesgo País para poder refinanciar los compromisos. Sin embargo, remarcó que "hay muchas dudas en los inversores financieros" respecto a la política cambiaria del Gobierno, lo que agrava aún más la situación.

Gobierno y represión

Lambruschini fue crítica al señalar que el Gobierno, con una "minoría política en términos institucionales", ha optado por gobernar mediante decretos y con represión hacia las protestas que se oponen a su plan. "Esto da cuenta de cuáles son las perspectivas económicas", subrayó.

Respecto a la presentación del Presupuesto 2025, que será transmitida en vivo este domingo por el presidente Javier Milei en el Congreso Nacional, la economista resaltó que aunque se le está dando un lugar central, lo importante será ver "dónde plantea hacer los nuevos ajustes" y de dónde el Gobierno espera obtener los fondos. "Un presupuesto es siempre una proyección de gastos y una estimación de recursos, pero es también una expresión de voluntad", añadió.

Falta de consenso y debilidad estructural

Lambruschini destacó que, más allá de las proyecciones económicas, el panorama político será clave para entender qué puede suceder en el país. Afirmó que si bien algunas fuerzas políticas y gremios están acompañando el plan del Gobierno, "hay una parte de la población que está haciendo un esfuerzo descomunal porque la situación es muy crítica".

Finalmente, lamentó que el país no tenga un "proyecto de país más o menos consensuado" y criticó que los gobiernos provinciales tampoco actúan colectivamente para imponer condiciones. Mencionó que las provincias, también empobrecidas, no tienen capacidad para financiar proyectos de infraestructura que serían claves para la reactivación económica, citando como ejemplo la falta de caminos rurales y electrificación adecuada en zonas productivas de Entre Ríos.

Lambruschini cerró señalando que "el problema central de este país es que ha ido acumulando una deuda en manos del Estado Nacional", financiando proyectos que no han beneficiado al conjunto de la sociedad y que han contribuido al estancamiento económico de Argentina.