La ciudad de Victoria dio inicio oficial a la temporada de verano 2025-2026 con un acto realizado el viernes 19 en Playa Victoria, en el Parador Margarita. En ese marco, la intendente Isa Castagnino destacó la planificación conjunta entre los distintos estamentos del Estado y el sector privado, subrayando la importancia de un trabajo articulado para garantizar una temporada segura y con propuestas de calidad para vecinos y visitantes.

“Es el resultado de una planificación sostenida, donde cada área aporta su experiencia y compromiso para que podamos disfrutar de un verano ordenado y seguro”, señaló la jefa comunal durante la inauguración, que marcó el comienzo de una nueva etapa turística para la ciudad.

En línea con ese objetivo, la Municipalidad de Victoria llevó adelante el lunes una capacitación gratuita en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, destinada a personal que desempeña tareas deportivas y recreativas durante la temporada estival. La actividad se desarrolló en el Centro Integrador Comunitario (CIC) y contó con la participación de trabajadores de playas, clubes y complejos de piletas.

La capacitación brindó herramientas fundamentales para la prevención de accidentes y la atención ante situaciones de emergencia, reforzando las medidas de cuidado y seguridad para quienes disfrutan de los espacios recreativos durante el verano.