La ciudad de Victoria cerró la edición 2026 del Festival de la Juventud, una celebración que reunió a estudiantes y jóvenes de distintas instituciones educativas y que tuvo como uno de sus momentos centrales la elección de los representantes estudiantiles.

En esta edición, fueron elegidos como Representantes de los Estudiantes 2026:

Victoria Bainotti Buzzi , del Colegio de la Mesopotamia.

, del Colegio de la Mesopotamia. Bautista Villarruel, del Colegio Nuestra Señora del Huerto.

Durante la celebración también se entregaron distintas distinciones entre los participantes.

Los reconocimientos

Como primera y primer acompañante fueron elegidos Guillermina Urcola, del Instituto J. F. Kennedy, y Faustino Schiavoni, del Colegio de la Mesopotamia.

En tanto, como segunda y segundo acompañante fueron distinguidos Josefina Urcola, de la Escuela Técnica N° 1 "Dr. Pedro Radio", y César Joaquín Lares, de la Escuela de Educación Técnica N° 1 "Dr. Pedro Radio".

Además, Romina Fabiola Gómez Vezetti, de la ESJA N° 3 "Osvaldo Rey", fue elegida Miss Primavera, mientras que Morena Díaz, de la Escuela Secundaria N° 13 "Adolfo R. Mittelman", recibió la distinción de Miss Simpatía.

El jurado

La elección estuvo a cargo de un jurado integrado por Martín Almada Calderón, Agustina Vittulo, Melanie Hereñú, Ricardo Cruz y Cristina Fogel.

Con estas distinciones finalizó la edición 2026 del Festival de la Juventud de Victoria, una propuesta que forma parte de la agenda de actividades destinadas a los estudiantes y jóvenes de la ciudad.