Victoria eligió a sus representantes estudiantiles 2026 en el Festival de la Juventud
Victoria Bainotti Buzzi, del Colegio de la Mesopotamia, y Bautista Villarruel, del Colegio Nuestra Señora del Huerto, fueron elegidos representantes de los estudiantes 2026. El cierre del festival también incluyó reconocimientos y la elección de Miss Primavera y Miss Simpatía.
La ciudad de Victoria cerró la edición 2026 del Festival de la Juventud, una celebración que reunió a estudiantes y jóvenes de distintas instituciones educativas y que tuvo como uno de sus momentos centrales la elección de los representantes estudiantiles.
En esta edición, fueron elegidos como Representantes de los Estudiantes 2026:
- Victoria Bainotti Buzzi, del Colegio de la Mesopotamia.
- Bautista Villarruel, del Colegio Nuestra Señora del Huerto.
Durante la celebración también se entregaron distintas distinciones entre los participantes.
Los reconocimientos
Como primera y primer acompañante fueron elegidos Guillermina Urcola, del Instituto J. F. Kennedy, y Faustino Schiavoni, del Colegio de la Mesopotamia.
En tanto, como segunda y segundo acompañante fueron distinguidos Josefina Urcola, de la Escuela Técnica N° 1 "Dr. Pedro Radio", y César Joaquín Lares, de la Escuela de Educación Técnica N° 1 "Dr. Pedro Radio".
Además, Romina Fabiola Gómez Vezetti, de la ESJA N° 3 "Osvaldo Rey", fue elegida Miss Primavera, mientras que Morena Díaz, de la Escuela Secundaria N° 13 "Adolfo R. Mittelman", recibió la distinción de Miss Simpatía.
El jurado
La elección estuvo a cargo de un jurado integrado por Martín Almada Calderón, Agustina Vittulo, Melanie Hereñú, Ricardo Cruz y Cristina Fogel.
Con estas distinciones finalizó la edición 2026 del Festival de la Juventud de Victoria, una propuesta que forma parte de la agenda de actividades destinadas a los estudiantes y jóvenes de la ciudad.