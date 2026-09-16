Una mujer de 30 años fue detenida este miércoles por la tarde en la ciudad de Victoria, luego de ser sorprendida cuando presuntamente intentaba sustraer una campera deportiva de un comercio ubicado en la intersección de 9 de Julio y Perón.

Según informó la Jefatura Departamental Victoria, el hecho ocurrió alrededor de las 19:00, cuando la mujer habría arrancado la alarma de seguridad colocada en la prenda y posteriormente la habría colocado dentro de su cartera.

La intervención policial permitió concretar la detención en flagrancia de la mujer, quien quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa iniciada por el supuesto delito de robo en flagrancia.

Intervino personal de distintas áreas

Luego de la intervención inicial, trabajó en el lugar personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, la Comisaría de la Mujer y la División Policía Científica.

Las actuaciones se desarrollaron bajo las directivas impartidas por la Unidad Fiscal en turno, que dispuso las medidas correspondientes para avanzar con la investigación del hecho.