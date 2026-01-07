Desde la Jefatura Departamental de Victoria se informó que este miércoles 7 de enero, alrededor de las 13:00 horas, se llevó adelante un procedimiento policial que culminó con la detención de un hombre mayor de edad por el presunto delito de violación de domicilio.

El hecho se originó a partir de un llamado telefónico de un vecino a la sala del sistema 911, quien alertó sobre la presencia de una persona desconocida que habría ingresado a una propiedad privada. Ante esta situación, personal de la Sección 911 y del área de Video Vigilancia se dirigió de inmediato al lugar señalado.

El operativo se desarrolló en una vivienda ubicada en calle Cuneo, entre Vélez Sarsfield y Laprida, en la ciudad de Victoria. Al arribar al domicilio, los efectivos policiales lograron localizar en el interior del inmueble a un masculino mayor de edad, quien no sería residente del lugar.

Puesta en conocimiento de la situación, intervino el fiscal en turno, quien dispuso la detención del individuo. El ciudadano fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado previo examen médico, quedando a disposición de la magistratura interviniente por el supuesto delito de violación de domicilio.

Desde la fuerza policial se destacó además que el detenido, de 25 años de edad, cuenta con varios antecedentes judiciales. El hecho continúa bajo investigación, mientras se avanzan con las actuaciones correspondientes conforme a lo dispuesto por la Justicia.