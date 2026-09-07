La investigación por un robo ocurrido en un comercio de Victoria avanzó este lunes con un procedimiento realizado por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental.

Según informó la Policía, la medida judicial se concretó alrededor de las 12:00 en una vivienda de calle Bartoloni al 1100, donde fue detenido un hombre de 27 años, señalado como presunto autor material del hecho.

El robo investigado ocurrió en un comercio ubicado en la zona de Vélez Sarsfield y Perú, en Victoria.

Allanamiento ordenado por la Justicia

El procedimiento había sido autorizado por el Juzgado de Garantías y Transición de Victoria y contemplaba la requisa de la vivienda, el secuestro de elementos considerados de interés para la causa y la detención de una persona vinculada con la investigación.

Los elementos incautados serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su vinculación con el hecho.

En el operativo también intervino personal de la División Policía Científica, cuyos especialistas realizaron las tareas técnicas en el lugar.

Tras el procedimiento, el joven quedó a disposición de la Fiscalía en turno, mientras continúan las actuaciones judiciales para avanzar en el esclarecimiento del robo.