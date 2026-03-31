Desde la Jefatura Departamental Victoria informaron que este martes 31 de marzo se llevaron adelante procedimientos en el marco de investigaciones por hechos de robo bajo la modalidad de arrebato, que derivaron en la detención de varias personas y el secuestro de elementos vinculados tanto a los ilícitos como a una causa por narcomenudeo.

Las actuaciones se iniciaron a partir de dos denuncias recientes: una ocurrida el 30 de marzo en perjuicio de una enfermera, en inmediaciones de calles Basualdo y Profesor Sánchez, y otra registrada en la misma jornada de este martes, en la zona de calles Spiazzi y Moreno, donde resultó víctima una mujer de 42 años.

A partir de tareas investigativas llevadas adelante por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal —que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios— se logró identificar al presunto autor de los hechos.

Allanamiento y detenciones

Con estos elementos, el Juzgado de Garantías local dispuso una orden de allanamiento y registro domiciliario, que se concretó alrededor de las 12 en una vivienda ubicada en calle Viamonte al final, en el barrio de la Virgen.

Como resultado del procedimiento, se detuvo a un hombre de 25 años, quien habría recuperado su libertad recientemente tras cumplir una condena en la Unidad Penal N° 5. En el lugar también se secuestraron prendas de vestir presuntamente utilizadas durante los hechos, además de anteojos recetados y de sol que fueron reconocidos por las víctimas.

Durante el operativo, además, una mujer de 27 años y un joven de 20 fueron detenidos por el delito de resistencia a la autoridad.

Hallazgo de droga

En el transcurso del allanamiento, los efectivos encontraron un estuche de anteojos negro que contenía diecisiete envoltorios con clorhidrato de cocaína. Asimismo, se incautaron cinco teléfonos celulares que estarían vinculados a la comercialización de estupefacientes, en el marco de la Ley Provincial N° 10.566.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se procedió también a la detención de una mujer de 22 años, quien quedó supeditada a una causa por narcomenudeo.

Situación de los detenidos

Los hombres detenidos fueron trasladados a la Alcaldía de la Jefatura Departamental Victoria, mientras que las mujeres fueron alojadas en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, quedando todos a disposición de la Justicia.