El procedimiento se inició a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre una pelea entre dos hombres de 49 y 44 años de edad, quienes conviven en el domicilio y mantienen un vínculo familiar, siendo tío y sobrino.

Según se indicó, tras una discusión ambos habrían comenzado a agredirse físicamente con golpes de puño. En ese contexto, uno de los involucrados —el hombre de 44 años— se encontraba en un estado de alteración y, aparentemente, bajo los efectos del alcohol. Fue entonces cuando comenzó a proferir insultos y amenazas de muerte dirigidas hacia su tío.

Ante la gravedad de la situación, se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso la detención del agresor por el supuesto delito de amenazas calificadas.

El individuo fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado en la Jefatura Departamental Victoria, previo examen médico de rigor, mientras continúan las actuaciones correspondientes para esclarecer completamente el hecho.