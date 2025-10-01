Según el comunicado oficial, a través de un llamado telefónico se alertó a la policía de que un hombre, sobre quien pesaban medidas de restricción vigentes respecto de su ex pareja, se había presentado en el domicilio ubicado en calles Montenegro e Irigoyen. Allí, el sujeto habría sustraído por la fuerza a su hija menor de edad.

De inmediato, personal policial de la Sección 911 y del área de Videovigilancia montó un operativo de búsqueda. Minutos después, el hombre fue interceptado en la intersección de Chacabuco, entre Piaggio y Presidente Perón, donde se encontraba con la niña.

La situación fue comunicada al fiscal en turno, quien ordenó la detención inmediata del individuo, de 37 años. Tras ser examinado médicamente, el detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental y quedó alojado en calidad de detenido por el supuesto delito de desobediencia judicial.

En tanto, la menor fue contenida y restituida a su madre por personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar.