Desde la Jefatura Departamental Victoria se informó que en la madrugada de este martes 4 de marzo personal policial detuvo a tres hombres y secuestró estupefacientes, dinero en efectivo y un vehículo durante un procedimiento realizado en la ciudad.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la División Drogas Peligrosas, quienes se encontraban realizando recorridas preventivas y tareas de inteligencia en distintos sectores de la ciudad.

Según se indicó oficialmente, el procedimiento se concretó en la intersección de calle María Oberti de Basualdo y 3 de Febrero, donde los uniformados, con la colaboración de la Sección 911 y el sistema de Video Vigilancia, interceptaron un automóvil Volkswagen modelo Senda en el que se trasladaban tres ocupantes.

Al momento de detener la marcha del vehículo, uno de los acompañantes descendió rápidamente del rodado y arrojó un elemento al suelo. Los efectivos lograron localizarlo y secuestrarlo, constatando que se trataba de una media de tela que en su interior contenía dinero en efectivo y material estupefaciente.

Tras dar intervención al fiscal en turno, se dispuso la detención de los tres ocupantes del vehículo, quienes tienen 22, 28 y 22 años de edad. Desde la Policía se informó además que los dos detenidos de 22 años cuentan con antecedentes por delitos similares y otros hechos, habiendo cumplido previamente prisión preventiva en la Unidad Penal de Victoria.

Durante el procedimiento se secuestraron envoltorios con clorhidrato de cocaína, envoltorios de nylon con cannabis sativa (marihuana), teléfonos celulares, dinero en efectivo y el automóvil Volkswagen Senda en el que se trasladaban.

El vehículo quedó bajo custodia policial hasta que la Justicia disponga la correspondiente requisa, prevista para realizarse durante la mañana, con el objetivo de localizar posibles elementos de interés para la investigación.

Los tres detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa vinculada a la tenencia y posible comercialización de estupefacientes.