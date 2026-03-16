Desde la Jefatura Departamental Victoria se informó que durante la madrugada de este lunes 16 de marzo se llevó adelante un operativo policial destinado a dar cumplimiento al Oficio Nº 307, emitido por el Juzgado de Garantías, mediante el cual se ordenaba la captura de un hombre de 36 años en el marco de una causa por Violación de Domicilio, Hurto, Desobediencia Judicial y Lesiones en contexto de Violencia de Género.

De acuerdo a lo comunicado oficialmente, sobre el mismo individuo también pesaban dos denuncias radicadas el día anterior por Amenazas Calificadas con arma de fuego, lo que motivó un operativo especial para lograr su localización.

Alrededor de las 04:30 de la madrugada, el sospechoso fue ubicado circulando en una motocicleta Honda XR 150 cc, acompañado por otro hombre, en la intersección de Bulevar Brown y San Miguel. Al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga, iniciándose una persecución que se extendió por distintos sectores de la ciudad, atravesando la zona de Camino de la Costa, Quinto y Segundo Cuartel.

Según se indicó, durante la huida ambos lograron ingresar a una vivienda ubicada en calle Rondeau, entre Ituzaingó y Hornos, lo que llevó a los efectivos a solicitar una orden judicial para poder intervenir en el domicilio.

Una vez obtenida la orden de allanamiento, el procedimiento fue ejecutado alrededor de las 05:10 horas por personal del Grupo Especial, lográndose la detención del hombre buscado y también la de su acompañante, de 27 años, quien habría participado junto a él en los hechos denunciados.

Ambos ciudadanos fueron trasladados a la Jefatura Departamental Victoria en calidad de detenidos, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúan las actuaciones correspondientes en el marco de la causa.