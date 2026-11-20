La Municipalidad de Victoria declaró la emergencia hídrica por un plazo de 180 días corridos, a partir del martes 17 de noviembre de 2026. La medida quedó formalizada mediante el Decreto N.º 918, que también establece la adhesión del municipio a la emergencia dispuesta por el Gobierno de Entre Ríos.

Entre los fundamentos de la decisión se encuentra la medición realizada por Prefectura Naval Argentina el 17 de noviembre, a las 12:00. En ese momento, el río Paraná registró una altura de 4,66 metros en el Puerto de Victoria, seis centímetros por encima del nivel de alerta, establecido en 4,60 metros.

El decreto advierte que esta situación representa un riesgo para la ciudad y su zona de islas, por lo que establece medidas de prevención, seguimiento y preparación para atender posibles contingencias.

Seguimiento del río y sectores expuestos

La Dirección de Seguridad y Protección Civil municipal quedó a cargo de coordinar las acciones con las distintas áreas del municipio y los organismos que integran la Mesa Interinstitucional.

Entre las tareas previstas se encuentra el monitoreo permanente de las condiciones del río y del clima, además de la actualización del relevamiento de los sectores que podrían verse afectados y de la población que eventualmente necesite asistencia.

También se contempla la limpieza y adecuación de desagües pluviales, cunetas y alcantarillas, junto con la preparación de centros de evacuación y la disponibilidad de transporte y medios de comunicación para responder ante una eventual emergencia.

Contrataciones y vigencia de la medida

El decreto habilita al municipio a realizar contrataciones directas por vía de excepción para adquirir bienes y servicios considerados indispensables para atender la emergencia. Estas operaciones deberán contar con autorización de la Secretaría de Hacienda.

La declaración tiene una vigencia inicial de 180 días corridos, aunque podrá ser revisada, prorrogada o dejada sin efecto de acuerdo con la evolución de la situación y los informes técnicos correspondientes.

La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta municipal frente a la crecida del río y los posibles efectos sobre los sectores urbanos y las comunidades de la zona de islas.